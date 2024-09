POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführerin mit Kind im PKW in Bützow gestoppt

Rostock (ots) - Am Abend des 13.09.2024 wurde die Rostocker Polizei über einen in Flammen stehenden Motorroller in der Kleingartenanlage Pütterweg informiert. Nach ersten Erkenntnissen setzten bisher unbekannte Täter das Kleinkraftrad am Freitagabend gegen 19:45 Uhr in Brand. Der Motoroller brannte nahezu vollständig nieder, es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen konnten in diesem Zusammenhang eine ...

