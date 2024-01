Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Sachbeschädigungen an Häusern

Hopsten (ots)

Am Montagabend (01.01.24) hat es an zwei Häusern in Hopsten Sachbeschädigungen gegeben. In der Straße Börnkamp, zwischen dem Amtmann-Brons-Weg und der Kettelerstraße, hörte die Bewohnerin in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegen 22.00 Uhr einen lauten Knall. Sie stellte fest, dass die Rollladen des Fensters in dem Raum, in dem sie sich aufhielt, beschädigt waren. Rund fünf Minuten später hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Küster-Blomen-Weg, in der Nähe der Straße Börnkamp, ebenfalls einen lauten Knall an ihrem Fenster. Hier wurde das Fenster beschädigt. In beiden Fällen hörten die Bewohner vor den Häusern mehrere Stimmen. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

