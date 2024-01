POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Zeugen gesucht - 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Emsdetten (ots) - Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser ist es an der Edith-Stein-Straße gekommen. Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (04.01.24) zwischen 17.00 und 18.40 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses am Ende der Edith-Stein-Straße ein. Sie durchwühlten das komplette Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro-Betrags. In der Nähe der Elsa-Brandström-Straße ...

mehr