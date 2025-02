Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe in der Innenstadt aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Täter erbeuteten am Mittwoch, 05.02.2025, in der Innenstadt aus fremden Taschen Portemonnaies und Handys.

Eine 53-jährige Bielefelderin ging gegen 08:45 Uhr von einem Kiosk an der Herforder Straße Ecke Friedrich-Ebert-Straße zum Grünen Würfel. Um 14:45 Uhr bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse und erstattete auf der Polizeiwache eine Strafanzeige

Während eine 52-jährige Bielefelderin in einem Bekleidungsgeschäft an der Herforder Straße Ecke Stresemannstraße gegen 13:00 Uhr Ware anschaute, entwendete ein Täter ihr Portemonnaie aus der Tasche ihres Rucksacks. An der Kasse kam der Diebstahl ans Licht.

Eine 37-jährige Bielefelderin steckte ihr Handy nach einem Telefonat gegen 13:00 Uhr in ihre Jackentasche. Anschließend probierte sie in einem Geschäft in der Bahnhofstraße, zwischen Zimmerstraße und Feilenstraße, Schuhe an und lief damit wenige Schritte. Anschließend entdeckte sie, dass ihr Samsung Smartphone entwendet worden war.

Während eine 23-jährige Bielefelderin um 13:35 Uhr in einem Kaufhaus am Niederwall Ecke Niedernstraße Ware betrachtete, wurde ihr iPhone gestohlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte zuvor eine circa 30-jährige Frau mit blonden Haaren, schwarzem Mantel mit Kapuze und weißen Schuhen beobachtet. Diese hatte versucht einer anderen Kundin das Handy zu entwenden und dann das Geschäft verlassen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell