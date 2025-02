Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Werkzeugdiebe bestehlen Handwerker

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche, Mitte - Bisher unbekannte Täter hielten am Montag, 03.02.2025, Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen und waren dreimal erfolgreich.

Nach polizeilichen Erkenntnissen hielt sich ein unbekannter Mann in der Nacht auf Montag, 03.02.2025, an der Westerfeldstraße auf und zog an den Türgriffen mehrerer Fahrzeuge, um zu sehen, ob sie verschlossen sind. Gegen 02:30 Uhr wurde er fündig. Er öffnete die Fahrertür eines weißen VW Caddy und sah sich nach Diebesgut um. Was genau der Dieb aus dem Firmenfahrzeug stahl, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zur Tatzeit trug der Mann eine Jacke mit reflektierenden Streifen und Kapuze sowie eine Cappy.

Auf einer Baustelle an der Teutoburger Straße, nahe der Oelmühlenstraße, schlug ein Werkzeugdieb zu, während ein Mitarbeiter mit dem Ausladen beschäftigt war. Zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr am Montagmorgen stahl der Täter einen Akku Schlagbohrschrauber der Marke Makita.

Am Montagnachmittag gelangte ein Dieb auf die Ladefläche eines unverschlossenen Lkw und stahl einen Werkzeugkoffer. Ein Mitarbeiter hatte den Mercedes Atego gegen 11:00 Uhr an der Petristraße, in der Nähe der Flurstraße abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, fehlte der Systemkoffer der Marke Bosch, in dem sich ein Winkelschleifer, eine Stichsäge sowie ein Akkuschrauber befunden hatten.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

