POL-BI: Zahlreiche Unfälle auf glatter Fahrbahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Mittwochmorgen, 05.02.2025, zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr, verzeichnete die Polizei Bielefeld eine hohe Anzahl an Unfällen auf glatter Fahrbahn. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Am Bodeweg touchierte ein Peugeotfahrer einen geparkten Pkw und flüchtete.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kam es im Bielefelder Stadtgebiet zu mindestens 13 Glätteunfälle. Einige Fahrzeuge kamen von der Straße ab, andere prallten gegen weitere Fahrzeuge. Auf der Straße Am Flugplatz und auf der Zeppelinstraße rutschten Pkw gegen vorausfahrende Fahrzeuge. Auf dem Sattlerweg, der Birkenstraße, der Bodestraße und der Erpestraße fuhren Pkw-Fahrer gegen geparkte Fahrzeuge. Auf der Hermann-Windel-Straße kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem beteiligten Fiat 500.

An der Karl-Triebold-Straße verloren ein Mopedfahrer und eine Pkw-Fahrerin an der gleichen Stelle die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Eine 47-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07:00 Uhr mit einem Honda Jazz auf der Karl-Triebold-Straße und kam dabei ins Schleudern. Nachdem sich der Wagen mehrere Male gedreht hatte, kam er im Graben zum Stehen.

Ein 18-jähriger Bielefelder kam dort mit seinem Moped ins Rutschen. Die Simson Schwalbe blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide Fahrer verletzten sich bei den Unfällen leicht.

