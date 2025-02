POL-BI: Vorsicht vor gefälschten E-Mails

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein 35-jähriger Mann, der sich an der sogenannten "Tüte" aufhielt, wurde am Montagmorgen, 03.02.2025, von einem Fußgänger in das Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 08:05 Uhr hielt sich der 35-jährige Mann, der der Drogenszene angehört, am Abgang zur Stadtbahn an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf. Ein Passant soll ihm unvermittelt in das Gesicht geschlagen ...

