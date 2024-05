Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wegen Unaufmerksamkeit aufgefahren

Weimar (ots)

Am späten Sonntagnachmittag befuhren ein 45jähriger VW-Fahrer und eine 30jährige Daimler-Benz-Fahrerin die Berkaer Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung Klinikum querte ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene die Fahrbahn, so dass der 45-Jährige sein Fahrzeug zum Stehen brachte. Die dahinterfahrende 30-Jährige bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

