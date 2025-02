POL-BI: Angetrunkener PKW-Fahrer bei Überholmanöver aus Kurve getragen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Sonntagmorgen, 09.02.2025, sollen zwei Männer einen Bielefelder mit zwei Messern bedroht und ihm Geld geraubt haben. Gegen 05:35 Uhr war der 40-Jährige auf dem Heimweg. Vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Hakenort sollen plötzlich zwei Unbekannte mit Messern erschienen sein. In Höhe der Mendelstraße forderten sie von ihm Geld. Seine mitgeführten Geldscheine ...

