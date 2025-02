POL-OG: Offenburg - Einbruchsdiebstahl

Bühl (ots) - Am Dienstag sollen sich bislang unbekannte Täter zwischen 13 Uhr und 21 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Benderstraße verschafft haben. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten anschließend das Wohnhaus nach Diebesgut. Dabei sollen Bargeld und andere Wertgegenstände in bislang ...

