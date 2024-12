Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

In Einfamilienhaus eingestiegen

In ein Einfamilienhaus in der Weingartenstraße sind zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag Unbekannte eingestiegen. Mit einem Stein warfen die Unbekannten ein Fenster des Gebäudes ein und verschafften sich Zutritt zum unbewohnten Untergeschoss. Beute machten die Täter dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs, bei dem mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sind, und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat und auf die Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Pkw gerät in Brand

Qualm aus dem Motorraum hat ein 36-Jähriger am Montag kurz vor 17 Uhr in der Krauchenwieser Straße an seinem Mercedes bemerkt und diesen noch rechtzeitig auf einem Parkplatz abgestellt. Nur kurz später schlugen Flammen aus dem Wagen, woraufhin ein Zeuge und der Fahrer des Wagens das Feuer mit einem Feuerlöscher in Schach hielten. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr löschten den Pkw, der wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Am Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Verkehrszeichen umgefahren

Beim Abbiegen vom Industriegebiet Theuerbach in die Überlinger Straße hat am Dienstagmorgen ein Unbekannter, mutmaßlich mit einem Lkw, ein Verkehrszeichen umgefahren und anschließend seine Fahrt einfach fortgesetzt. Durch die Kollision entstand am Verkehrsschild Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Ostrach / Pfullendorf

Geschwindigkeitskontrollen

Mit 126 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h wurde am Montagmorgen ein Autofahrer auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf gemessen und von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau gestoppt. Auf den Fahrer kommt ebenso ein Bußgeld zu wie auf zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls zu schnell unterwegs waren. Alle drei gelangen bei der Bußgeldstelle zur Anzeige.

