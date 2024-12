Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall zwischen Radfahrer und Läuferin

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Läuferin kam es am Dienstag im Dunkeln gegen 18.30 Uhr im Ummenwinkel. Der Fahrradfahrer befuhr den Rad- und Fußgängerweg vermutlich zu weit links und übersah die entgegenkommende Läuferin trotz entsprechender Beleuchtung. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. Die Läuferin wurde ebenso leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Ravensburg

Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift

Ein Unbekannter hat einen am Dienstag zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr in der Seestraße abgestellten VW beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Der Unfallverursacher streifte den Pkw im Vorbeifahren, riss hierdurch den linken Außenspiegel ab und beschädigte die komplette linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Einen in der Tiefgarage am Marienplatz abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 20 Uhr beschädigt. Der Unbekannte touchierte, vermutlich beim Ausparken, den rechten hinteren Kotflügel des Fahrzeugs und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen fordert zwei Leichtverletzte

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall sein, der sich am Dienstag gegen 7.15 Uhr in der Meersburger Straße ereignet hat. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker erkannte zu spät, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel zum Stehen kamen und fuhr zunächst auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 54-Jährigen auf. Infolgedessen wurde das Fahrzeug der 54-Jährigen auf das vor ihr stehende Fahrzeug einer 53-Jährigen geschoben. Die 54-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen des Unfallverursachers und der 54-jährigen Pkw-Lenkerin entstand jeweils ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug der 53-Jährigen beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ravensburg

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Einen zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 18.45 Uhr, in der Herrenstraße abgestellten Pkw beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim rückwärts Ausparken. Am Fahrzeug entstanden Beschädigungen in Form von Eindellungen und Kratzern oberhalb des linken vorderen Radkastens. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Mit Mauer kollidiert - zwei Leichtverletzte

Ein 80-jähriger Nissan-Fahrer ist am Dienstag gegen 15.15 Uhr gegen eine Mauer in der Niederbieger Straße geprallt. Sowohl er als auch seine 77 Jahre alte Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro beziffert. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten zur Unfallursache dauern derzeit an.

Altshausen

Radler übersehen - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein 89-jähriger Pedelec-Lenker leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer übersah den ordnungsgemäß entgegenkommenden und in die Bismarckstraße abbiegenden Senior, als er seinerseits nach links in die Bismarckstraße abbiegen wollte. Der 89-Jährige stürzte infolge der Kollision und zog sich eine Knieverletzung zu. Während am BMW kein Sachschaden entstand, wurde das Pedelec leicht beschädigt.

Fleischwangen

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Altshausen gegen einen 20-Jährigen, der am Dienstag gegen 9.30 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Der junge Fahrer war auf der K 8022 zwischen Fleischwangen und Fronhofen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte in der Folge gegen ein Gebüsch und ein Feldkreuz. Im weiteren Verlauf verließ der Mann die Unfallstelle und organisierte die Bergung des Wagens, ohne sich um die Schadensregierung am Gebüsch und dem Kreuz zu kümmern. Kommissar Zufall legte dem 20-Jährigen das Handwerk: eine Streifenwagenbesatzung wurde auf den Unfall aufmerksam und leitete Ermittlungen ein. Der 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden wird indes auf insgesamt rund 2.000 Euro beziffert.

Wangen

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 72 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Straße "Am Waltersbühl" erlitten. Der Senior überquerte die Straße, als ein 59-jähriger VW up-Lenker von der Franz-Joseph-Spiegler-Straße einbog und den Mann übersah. Dieser stolperte mutmaßlich am Bordstein und prallte gegen den VW up. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Wangen

Fahrzeug übersehen - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer eines Transporters wollte gegen 13.30 Uhr zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West auf die linke Spur wechseln und übersah dabei den BMW einer 72-Jährigen, die sich bereits auf der Überholspur befand. Durch die wuchtige Kollision wurde der BMW in die Mittelleitplanke geschleudert. Sowohl die 72-Jährige als auch ihre 47-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Renault-Transporter wird ebenfalls auf 10.000 Euro beziffert. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt.

Leutkirch

Papiertonne angezündet - Polizei ermittelt

Eine Papiertonne auf dem Grundstück einer Gaststätte am Bahnhof wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr von bislang unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Angestellte des Lokals wurden auf die rund ein Meter hohen Flammen aufmerksam und konnten diese löschen, bevor sie auf das Gebäude übergriffen. Die Papiertonne wurde durch das Feuer komplett zerstört, am Gebäude entstand kein Sachschaden. Zeugen konnten zwei Buben beobachten, die mit Streichhölzern hantierten und die möglicherweise mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Einer der Jungen soll etwa 8 Jahre alt und 140 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und soll auf den Namen "Jamie" gehört haben. Der zweite Bub war circa 10 Jahre alt, 160 cm groß, trug eine schwarze Steppjacke und hatte einen dunklen Teint. Hinweise zu dem Duo nimmt das Polizeirevier Leutkirch, das wegen Brandstiftung ermittelt, unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Hecke durch Böller in Brand gesetzt

Beim Hantieren mit einem Bodenfeuerwirbel ist am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in der Kolbstraße eine Hecke in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge spielte ein 6-jähriger Bub im Garten mit dem Böller. Dieser Feuerwerkskörper geriet in die dortige Hecke, die sofort in Flammen aufging. Anwohner konnten die Büsche, die sich zwischen zwei Wohnhäusern befinden, löschen, und somit ein Übergreifen des Feuers auf die Gebäude verhindern. Die Hecke brannte auf einer Länge von rund fünf Metern nieder. Ein angrenzender Schuppen wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und weist im Hinblick auf Silvester darauf hin, sorgsam mit Feuerwerkskörpern umzugehen.

