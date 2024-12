Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Auffahrunfall

Mangelnder Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 12.45 Uhr auf der L 333 zwischen Missenhardt und Baumgarten ereignet hat. Eine 30 Jahre alte Renault-Fahrerin war in Richtung Baumgarten unterwegs und fuhr dem Skoda eines 87-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wagen der Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die 82 Jahre alte Beifahrerin des Seniors, die durch den Unfall leicht verletzt wurde.

Eriskirch

Unfall auf der Bundesstraße

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montag gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Eriskirch entstand. Eine 19 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr bei Eriskirch auf die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen auf und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Lindau nahenden Mercedes-Fahrers. Der 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr der mit wesentlich langsamerer Geschwindigkeit vor ihr fahrenden 19-Jährigen auf. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Weihnachtsmarktbesuch endet für Alkoholisierten abrupt

Mit einem Platzverweis und einer Anzeige endete der Weihnachtsmarktbesuch für einen 56-Jährigen am Montagabend in der Hofstatt. Der Mann hatte offenbar deutlich zu tief ins Glas geschaut und störte aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung den besinnlichen Weihnachtsmarktbetrieb. Die vom Veranstalter informierte Polizei-Streife, die gerade auf dem Markt nach dem Rechten sah, erteilte dem 56-Jährigen einen Platzverweis und begleitete ihn von der Veranstaltungsörtlichkeit. Weil er die Polizisten dabei mit einer beleidigenden Geste und Worten beschimpfte, muss er zudem mit einer Strafanzeige rechnen.

Deggenhausertal

Fahrzeugbrand

Beim Brand eines Hofladers am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf einem Anwesen in Unterlimpach entstand rund 50.000 Euro Sachschaden. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug beim Warmlaufen lassen unter einem Unterstand in Brand. Anwesende Personen zogen den Hoflader beim Erkennen der Flammen mit einem Kompaktlader aus dem Unterstand und verhinderten so das Übergreifen auf die umstehenden Geräte und das Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Sipplingen

Unfall fordert drei Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Ein 84 Jahre alter Renault-Fahrer war auf der Rathausstraße bergabwärts unterwegs und wollte nach links in Richtung Überlingen auf die Seestraße einfahren. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache rollte der Wagen an der Einmündung trotz Verkehrs auf die Vorfahrtsstraße ein, wo es zum wuchtigen Zusammenstoß mit einem aus Überlingen nahenden VW-Transporter kam. Der Renault stieß in die Beifahrerseite des VW, der in der Folge abgewiesen wurde und im weiteren Verlauf kippte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 82 Jahre alte Beifahrerin im Renault, der 26-jährige Lenker des Transporters und dessen 30 Jahre alte Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die Verletzten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund der Angaben des Unfallverursachers wird die Staatsanwaltschaft die Durchführung eines technischen Gutachtens am Renault prüfen. Der Pkw wurde für mögliche weitere Untersuchungen vorerst beschlagnahmt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell