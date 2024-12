Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.12.2024

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Mehrere Dutzend Paketlieferungen unterschlagen

Weil er im Verdacht steht, mehrere Dutzend Brief- und Paketlieferungen unterschlagen zu haben, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad aktuell gegen einen 37-Jährigen. Der als Zusteller angestellte Mann war beim Paketdienst-Unternehmen in den Fokus geraten, nachdem auf seiner Route seit Anfang Oktober mehrere Zustellungen nicht an ihrem Ziel angekommen waren. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin in den vergangenen Wochen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Paketsendungen auf, die der Mann offenbar unterschlagen hatte. Insgesamt dürfte sich der Vermögensschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Unterschlagung und Verletzung des Postgeheimnisses strafrechtlich ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ ein zuständiger Richter Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann, der aktuell untergetaucht ist.

Inwieweit seine 31-Jahre alte Lebenspartnerin bei den Straftaten mitwirkte, wollen die Polizisten im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen ebenfalls klären.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Polizeihauptkommissar Simon Göppert.

