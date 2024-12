Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter wird übergriffig

Am Bahnhof soll am Sonntagmittag ein Unbekannter übergriffig geworden sein und gegen 12.40 Uhr einem 23-Jährigen zunächst gegen das Gesäß getreten und ihn anschließend zu Boden gerissen haben. Anschließend stieg der etwa 20 bis 23 Jahre alte Mann in einen Zug in Richtung Tübingen und fuhr davon. Der 23-Jährige zog sich eine Schürfwunde zu. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und überprüft in diesem Zuge auch Videosequenzen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 1,85 Meter groß mit dunkelblauer Jacke samt schwarzer Kapuze, dunklen Jeans, schwarzer Bauchtasche, schwarzen Haaren und leicht dunklem Teint.

Sigmaringen

Berauschter zieht Aufmerksamkeit auf sich

Berauscht und offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat am frühen Samstagabend ein 32-Jähriger in der Mühlbergstraße die Aufmerksamkeit von Bürgern auf sich gezogen. Der 32-Jährige torkelte, nachdem er wohl zuvor mit dem Fahrrad unterwegs war, im Bereich des Mühlbergtunnels und einer Tankstelle unter anderem auf der Straße umher und rutschte dabei auch einen Abhang in Richtung Donau hinunter. Hinzugerufene Polizeibeamten sicherten den Mann, der teils in den Fluss geriet. Ein Rettungsdienst brachte den 32-Jährige mit polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus und übergab ihn in Obhut von Fachpersonal. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt gegen den Mann und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Eigenen Angaben zufolge hatte der 32-Jährige Kokain und Cannabis konsumiert. Ein Alkoholtest war nicht möglich.

