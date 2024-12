Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bedrohung mit Messer

Die Polizei Ravensburg ermittelt gegen einen 29 Jahre alten Mann, nachdem dieser einem 22-Jährigen ein kleines Messer an den Hals gehalten und verbal bedroht haben soll. Der Tatverdächtige soll kurz nach Mitternacht in der Burgstraße am Straßenrand gestanden haben, so dass ein Pkw die Stelle nicht passieren konnte. Der Geschädigte, der sich in diesem Pkw befand, und der Fahrer des Pkw sprachen den Tatverdächtigen an, woraufhin es zu einem Wortgefecht und der anschließenden Bedrohung kam. Nachdem der Geschädigte die Polizei verständigt hatte, entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Das Messer konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Der 52 Jahre alte Fahrer eines Mercedes GLK befuhr am Samstagnachmittag die L285 von Aulendorf in Richtung Reute. Auf Höhe Wallenreute wollte er nach links abbiegen, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr warten. Dies erkannte der hinterherfahrende 33-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Die beiden Fahrer, sowie die 51 Jahre alte Beifahrerin im GLK, wurden bei dem heftigen Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden von der Verkehrspolizei Ravensburg übernommen.

Weingarten

Einbruch in Schule

Bislang unbekannter Täter warf in der Zeit von Samstag 02:00 bis 11:45 Uhr mit mehreren Steinen eine Scheibe am Gymnasium Weingarten ein und gelangte so in das Gebäude. Aus diesem wurden ein Computer samt Zubehör sowie ein Overheadprojektor entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Einbruch werden unter T. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten erbeten.

Leutkirch

Einbruch in Schule

Am Samstagnachmittag wurde durch einen Lehrer ein Einbruch in die Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen festgestellt. Den Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch zufolge, brach bislang unbekannter Täter in der Nacht davor mehrere Türen auf und entwendete einen geringen Bargeldbetrag sowie eine Soundbox. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter T. 07561/84880 an das Polizeirevier Leutkirch erbeten.

Wangen im Allgäu

Einbrecher festgenommen

Nachdem am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr ein möglicher Einbruch in die Grundschule Leupolz mitgeteilt wurde, konnte bei der anschließenden Überprüfung der Schule zunächst ein aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Kurz darauf konnte im Gebäude eine mit einer Sturmhaube maskierte Person festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Im Gebäude wurden nahezu alle Türen gewaltsam aufgebrochen und die Schränke durchwühlt. Weiterhin wurde festgestellt, dass auch in das angrenzende Schützenheim eingebrochen wurde. Hier wurden die Tresore aufgebrochen und aus diesen mehrere Luftgewehre samt Koffer zum Abtransport bereitgelegt. Den ersten Ermittlungen zufolge war neben dem 16-jährigen Festgenommen mindestens noch eine weitere unbekannte Person an dem Einbruch beteiligt. Der festgenommene Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern überstellt. Inwiefern der Tatverdächtige für weitere Einbrüche in Frage kommt, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die vom Polizeirevier Wangen geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell