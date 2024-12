Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 32 Höhe der Abzweigung nach Kofeld sind am Dienstag kurz nach 13 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 46-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Wangen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin nahm den stehenden VW zu spät wahr und fuhr wuchtig auf. Beide Frauen wurden bei der Kollision verletzt und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalsachschaden in Höhe von jeweils rund 6.000 Euro. Sie wurden beide abgeschleppt.

Weingarten

Duo geht auf Jugendlichen los - Polizei ermittelt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen zwei noch unbekannte Männer, die am Mittwoch zwischen 20.35 und 20.45 Uhr in der Ettishofer Straße auf Höhe eines Schnellrestaurants auf einen 15-Jährigen losgegangen sein sollen. Das Duo im Alter von etwa 50 und 70 Jahren soll den Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden alkoholisierten Männer auf den Teenager eingeschlagen haben. Als der 15-Jährige laut nach Hilfe rief, sollen die beiden Täter von ihm abgelassen und das Weite gesucht haben. Die beiden Männer sollen jeweils etwa 180 cm groß gewesen sein. Der Ältere wird zwischen 60 und 70 Jahre alt beschrieben und hatte einen graumelierten, langen Vollbart sowie dunkle, etwa schulterlange Haare. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und ungepflegt gewirkt haben. Der Jüngere soll zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein, hatte eine Wollmütze auf und trug eine graue Nike-Jacke mit weißem Aufdruck vorne sowie eine zerrissene dunkelblaue Hose. Auch er wirkte ungepflegt. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Fahrzeuge beschädigt

Zwei in der Stadt abgestellte Fahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen von unbekannten Tätern beschädigt. An einem vor dem Rathaus am Kirchplatz abgestellten VW wurde am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, wurde ein in der Liebfrauenstraße abgestellter Pkw großflächig zerkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den Tätern.

Bad Waldsee

In Kurve gegen Zaun geprallt - Fahrer verletzt

Offenbar etwas zu schnell war ein 23-jähriger Ford-Fahrer am Mittwoch kurz nach 6 Uhr in der Wendelinusstraße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen den Zaun des dortigen Umspannwerks. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Wangen

30-Jähriger schlägt auf Fahrzeuge ein

In der Stauferstraße hat ein 30 Jahre alter Mann am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 2 Uhr bei mindestens zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Zeugen zufolge schlug der Täter mit einem Gegenstand auf die Fahrzeuge ein und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Nach der Tat suchte er das Weite. Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Wangen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 30-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Weitere etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern zu melden.

Isny

Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der B 12 ereignet hat. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der B 12 zwischen Isny-Mitte und dem Felderhaldetunnel nach links auf die L 318 abbiegen. Dabei übersah er den VW eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 51-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der VW überschlug sich durch die wuchtige Kollision und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 51-Jährige unverletzt, der 30-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen. Polizeibeamte nahmen bei der Unfallaufnahme bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Test einen Wert von über 0,3 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Widersprüchliche Angaben haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls gemacht, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Memminger Straße ereignet hat. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge querte ein 66-jähriger Peugeot-Lenker die Kreuzung von der Zeppelinstraße kommend geradeaus in Richtung Goethestraße. Dabei kollidierte er mit einem 81-jährigen VW-Fahrer, der die Memminger Straße in Richtung Niederhofen befuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Einbruchsversuch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Apotheke in der Kornhausstraße einzubrechen. Der Einbrecher versuchte, die Schiebetür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Dies misslang offenbar, weshalb der Unbekannte unverrichteter Dinge das Weite suchte. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Anwohner hatten in der Nacht gegen 3 Uhr ein lautes Geräusch vernommen, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell