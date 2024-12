Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit Bierflasche geschlagen und Geld genommen

Im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung im Bahnhofsgebäude ist am späten Mittwochabend ein 24-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 22.15 Uhr Zeugenangaben zufolge mit einem Unbekannten in Streit geraten, nachdem dieser von dem 24-Jährigen Bargeld gefordert haben soll. Im Laufe des Disputs soll der Unbekannte mit einer zerbrochenen Bierflasche auf den Geschädigten eingeschlagen und diesem mehrere hundert Euro weggenommen haben. Durch die Schläge wurde der 24-Jährige an den Armen leicht verletzt, er lehnte sowohl eine medizinische Behandlung als auch eine Kooperation mit der Polizei ab, obwohl er den Angreifer offenbar kennt. Nichts desto trotz ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen des Verdachts eines schweren Raubs.

Landkreis Sigmaringen

Anrufe falscher Polizeibeamter

Im Laufe des Mittwochs kam es im Landkreis zu einer Anruferwelle von Betrügern, welche mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" versuchten, an Geld und Wertsachen zu kommen. Unter dem Vorwand, von der Polizei Stuttgart zu sein, fragten die Anrufer nach persönlichen Verhältnissen und nach möglichen Wertgegenständen. In keinem der Polizei bislang bekanntgewordenen Fall kam es zu einem Schadenseintritt, alle Angerufenen gingen auf die gestellten Forderungen nicht weiter ein. Die Polizei weist abermals auf diese weitverbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere lebensältere Familienangehörige oder Bekannte fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären, um so finanziellen Schaden zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in eine Bäckerei in der Bittelschießer Straße eingebrochen. Die Unbekannten warfen offensichtlich mittels Pflanzkübeln die Eingangstüre ein und durchsuchten die im Umbau befindlichen Innenräume. Hier richteten sie teilweise Sachschaden an. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Sigmaringen-Laiz

Winterreifen gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem in der Breiten Straße geparkten Opel alle vier Winterreifen gestohlen. Er bockte das Fahrzeug auf und montierte die Reifen samt Alufelgen ab. Das Diebesgut dürfte einen Gesamtwert von rund 1.200 Euro haben. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Räder oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Diesel abgeschlaucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus einem in der Daimlerstraße geparkten Lkw mehrere hundert Liter Diesel abgeschlaucht. Der Unbekannte überwand das Schloss des Tankstutzens und entwendete den Kraftstoff im Wert von rund 550 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Altreifen in großem Stil illegal entsorgt

Rund 100 Altreifen haben unbekannte Täter mutmaßlich im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes im Waldstück "Sießener Brand" bei Bad Saulgau illegal entsorgt. Einem Zeugen war der auf einem Waldweg liegende große Reifenberg am Dienstag aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte. Aufgrund der Menge ist anzunehmen, dass die Reifen mittels eines Lkw oder eines Fahrzeugs mit größerem Anhänger dorthin verbracht wurden. Da sowohl Motorrad-, Pkw- und Offroad-Reifen abgelegt wurden, ist zu vermuten, dass diese aus einem gewerbeähnlichen Betrieb stammen dürften. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zu diesem Umweltfrevel und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Reifen und zu möglichen Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell