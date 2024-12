Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Unfallverursacher am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ailinger Straße angerichtet hat. Mutmaßlich bei einem missglückten Parkmanöver oder beim Rangieren zwischen 11.10 Uhr und 11.40 Uhr stieß der Wagen gegen den geparkten Mercedes. Der verantwortliche Fahrer suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ob der unbekannte Lenker eines weißen Transportfahrzeugs, das vor dem Unfall neben dem Mercedes geparkt war, für die Beschädigung verantwortlich sein könnte, ist aktuell nicht geklärt. Hinweise etwaiger Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und dem Transporter machen können, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Autoscheiben mit Stein beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Tettnang mehrere Autos beschädigt. In der Ravensburger Straße warf der Vandale die Heckscheibe eines geparkten Audi mit einem Stein ein. In der nahegelegenen Straße "Beim Krausbeck" beschädigte er die Seitenscheibe eines Mercedes auf dieselbe Weise. An beiden Autos richtete er jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden. Bereits vergangene Woche zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag hatte ein Unbekannter in der Ravensburger Straße eine Autoscheibe mutwillig mit einem Stein zerstört. Auch zu dieser Tat nehmen die Beamten Hinweise entgegen. Ein Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen.

Kressbronn

Unter Drogen am Steuer erwischt

Positiv auf THC hat der Schnelltest bei einem 24 Jahre alten Autofahrer reagiert, den Polizisten am frühen Mittwochmorgen in Kressbronn kontrolliert haben. Beim Erblicken der Streife fuhr der Mann in einen Hof ein und schaltete das Licht aus, konnte der Polizeikontrolle auf diese Weise jedoch nicht entkommen. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel musste der 24-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss, falls die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigt, mit einem empfindlichen Bußgeld, einen Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen.

Überlingen

Einbruch in Schule

Nach einem Einbruch in den Kinderhort und in die Waldorfschule in der Rengoldshauser Straße in der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen 22 Uhr und 1.45 Uhr Zutritt zu den Gebäuden und brachen auch im Inneren verschlossene Schränke auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge leerten sie dort mehrere Geldbehältnisse. Wie hoch der Sachschaden ausfällt und was die Einbrecher stahlen, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Hinweise etwaiger Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Eine 63 Jahre alte Lenkerin eines Ford Transit war von Immenstaad in Richtung Hagnau unterwegs und fuhr ungebremst auf einen BMW auf, dessen Fahrerin wegen des zähfließenden Verkehrs langsam fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Ford war nach dem wuchtigen Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, war die Bundesstraße nur einseitig befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell