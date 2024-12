Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zu den Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (2) (ots)

Weingarten

Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl

Tabakwaren im Wert von rund 80 Euro hat sich ein 26-Jähriger am Montag kurz vor 19 Uhr in einem Tabakladen in der Karlstraße zueigen machen wollen. Der Tatverdächtige füllte seine Jackentaschen mit dem Diebesgut und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter wurde auf den Dieb aufmerksam und sprach diesen an. Der 26-Jährige wollte daraufhin die Flucht ergreifen. Der Angestellte hielt den Dieb fest, woraufhin sich dieser wehrte und den Mann leicht verletzte. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Da dieser zum Tatzeitpunkt offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den 26-Jährigen.

Bad Waldsee

Auffällige Fahrweise - Fahrerin deutlich alkoholisiert

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin war am Montag kurz vor 18 Uhr auf der L 275 mit rund 1,4 Promille unterwegs. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte der Polizei über Notruf gemeldet, dass auf Höhe Haslanden ein Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Polizeistreife stoppte die 68-Jährige wenig später und stellte bei ihr deutlichen Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen fest. Nach einem Alkoholtest musste die Frau die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Weingarten begleiten. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt und stellten ihren Führerschein sicher. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Wolpertswende

Streitigkeiten ziehen polizeiliche Ermittlungen nach sich

Ein Familienstreit ist am Montagabend kurz vor 19 Uhr in der Aulendorfer Straße eskaliert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich die Auseinandersetzung entwickelt haben, weil ein 39-Jähriger in der Wohnung zu laut Musik hörte. Während des Streits soll der Mann unter anderem seiner 48 Jahre alten Lebensgefährtin eine Türe ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf kam der 17-jährige Sohn der Frau hinzu und versuchte, den Streit zu schlichten. Der 39-Jährige ging daraufhin auf den Jugendlichen zu und würgte ihn. Die 48-Jährige kam dem Teenager zu Hilfe und konnte sich und den 17-Jährigen in Sicherheit bringen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen, der zur Tatzeit alkoholisiert war, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Argenbühl

Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim im Eisenharzer Weg in Eglofs haben Unbekannte am Montagvormittag eingebrochen. Die Täter brachen die Hauptzugangstür sowie mehrere Innentüren gewaltsam auf und durchsuchten die Schränke im Gebäudeinnern. Sie entwendete einen geringen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Ermittler des Polizeireviers Wangen sicherten Spuren und gehen davon aus, dass die Täter zunächst versucht hatten, ein Fenster gewaltsam aufzubrechen. Da die Tatzeit auf 9.30 Uhr bis 13.15 Uhr eingegrenzt werden kann, schließen die Ermittler nicht aus, dass Zeugen die Täter gesehen haben. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Einbrecher unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren in Isny Einbrecher zugange. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen die Unbekannten die Hintertür zum Jugendhaus in der Rainstraße gewaltsam auf. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher die Räumlichkeiten. In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich die Täter an einem Vereinsheim im Eichenhainweg zu schaffen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster an der Gebäuderückseite gelangten die Täter in das Innere des Gebäudes und durchsuchten sämtliche Räume. Sie nahmen schließlich einen geringen Bargeldbetrag sowie Elektrogeräte mit. Der Polizeiposten Isny, der wegen der Einbrüche ermittelt, sicherte entsprechende Spuren. Die Ermittler bitten unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise zu den beiden Einbrüchen sowie zu den Tätern.

Aitrach

Diebe stehlen hochwertige Spirituose

Bislang unbekannte Diebe haben am Montag gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt im St.-Konrad-Weg eine Flasche Schnaps im Wert von rund 180 Euro entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge manipulierte eine weibliche Täterin die Magnetsicherung der Flasche, während ihr männlicher Komplize das Verkaufspersonal ablenkte. Eine dritte Täterin gab sich währenddessen vor dem Markt als taubstumm aus und bettelte Kunden um Geld an. Nach dem Diebstahl, der erst wenig später bemerkt wurde, fuhr das Trio mit einem Opel Insignia davon. Die Diebin wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt, rund 160 cm groß und von korpulenter Statur beschrieben. Sie sowie ihr Komplize, der auf Mitte 20 geschätzt wird, hatten südosteuropäisches Aussehen. Der Mann soll etwa 180 cm groß und schlank sein. Er hat schwarze Haare und einen Bart. Personen, denen das Trio aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Opel oder dessen Kennzeichen geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

