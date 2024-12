Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 10.25 Uhr und 10.50 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Gutenbergstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer touchierte mutmaßlich beim Ausparken einen abgestellten Mitsubishi und fuhr danach fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Neben dem Wagen sei beim Verlassen des Mitsubishi ein weißer Pkw mit Friedrichshafener Zulassung gestanden, mutmaßlich ein VW Passat. Ob dieser mit dem Unfall in Verbindung steht, ist nicht abschließend geklärt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Auto beschädigt und "geschmückt"

Beide Außenspiegel abgeschlagen und das Kennzeichen samt Halterung abgerissen hat ein unbekannter Vandale über das vergangene Wochenende an einem auf dem Oberdorfer Friedhofsparkplatz in der Tettnanger Straße abgestellten Peugeot. Anschließend "schmückte" der Täter den Wagen mit einer Lichterkette und warf das Kennzeichen über einen Zaun. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen der mutwilligen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden. Ob eine in der Nacht auf Sonntag stattfindende Feier, bei der sich offenbar zahlreiche Jugendliche lautstark verhalten haben, in Verbindung mit der Tat steht, ist aktuell nicht geklärt.

Friedrichshafen

Glühwein-Verkäufer beim Geldwechsel überlistet

Den Kassierer eines Verkaufsstandes geschickt abgelenkt und Geld gestohlen haben am Sonntagabend zwei unbekannte Frauen auf dem Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen. Die Verdächtigen bestellten zwei Glühwein und bezahlten mit einem 100 Euro-Schein. Dabei verwickelten sie die den Verkäufer und die weiteren Mitarbeiter hinter dem Stand offenbar bewusst in ein Gespräch, lenkten ihn so beim Geldwechsel ab und nutzten die Gelegenheit, um einen zweistelligen Euro-Betrag zu stehlen. Erst als die Verdächtigen den Stand bereits in unbekannte Richtung verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben, sie hatten dunkle lange Haare, ein südamerikanisches Erscheinungsbild und sprachen teilweise in englischer Sprache.

Friedrichshafen

Frau setzt im Ausnahezustand Zimmer in Brand

Auf 100.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kluftern entstanden ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine Bewohnerin im psychischen Ausnahmezustand in einem der Zimmer Feuer gelegt haben. Anschließend meldete sie den Brand einem Familienmitglied und flüchtete aus der Doppelhaushälfte in der sich zum Tatzeitpunkt keine weiteren Personen befanden. Während die Feuerwehr den Zimmerbrand löschte, konnten Polizisten die stark alkoholisierte Frau vorläufig festnehmen. Sie wurde aufgrund ihres Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen die Frau eingeleitet. Die Doppelhaushälfte ist aufgrund des Zimmerbrandes und der starken Rauchentwicklung aktuell nicht bewohnbar.

Friedrichshafen

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rund 1,5 Promille hatte ein 27-jähriger Autofahrer intus, als er am späten Montagabend im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwarten ihn auch weitere Konsequenzen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist. Weil der Mann jedoch seit einigen Monaten in Deutschland wohnhaft ist und er seine Lizenz nicht umschreiben ließ, hat diese keine Gültigkeit mehr und er gelangt zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Sipplingen

In Gegenverkehr geraten - Unfall

Auf 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntag gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße in Sipplingen entstanden ist. Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er auf Höhe des Bahnhofs aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Wagen seitlich mit dem Dacia eines entgegenkommenden 21-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell