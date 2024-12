Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Auto überschlägt sich bei Unfall

Inneringen / Bingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montag gegen 12.30 Uhr auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen ein 54-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Der Seat blieb einige Meter neben der Straße auf dem Fahrzeugdach in einem Feld liegen. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr mussten den 54-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen eher leicht verletzten Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Am Seat dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro entstanden sein. Die Abklärungen des Polizeipostens Gammertingen zur Unfallursache dauern an.

