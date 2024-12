Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Omnibusse in Unfall verwickelt

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall zwischen zwei Omnibussen am Sonntag gegen 17 Uhr in der Friedrichstraße. Kurz nach der Abfahrt von der Haltestelle am Bahnhof öffnete sich eine Gepäckklappe eines Reisebusses. Diese touchierte einen entgegenkommenden Linienbus und zerstörte eine Seitenscheibe. In den Bussen, die jeweils stark besetzt waren, wurde niemand verletzt. Während der Reisebus seine Fahrt nach kurzer Reparatur fortsetzen konnte, mussten die Fahrgäste des Linienbusses in ein Ersatzfahrzeug umsteigen. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Ohne Führerschein hinterm Steuer

Nach einer Polizeikontrolle am Samstagnachmittag im Stadtgebiet muss ein 39 Jahre alter Autofahrer mit Konsequenzen rechnen. Die Beamten stoppten den Wagen und stellten fest, dass der Mann trotz bestehendem Fahrverbot hinterm Steuer saß. Neben der Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen weitere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen auf den Mann zu. Am Wagen war die Hauptuntersuchung seit mehreren Monaten überfällig und ein Außenspiegel entsprach nicht den Vorschriften und war gänzlich unbrauchbar. Weiterfahren durfte er nach der Kontrolle nicht.

Langenargen

Verlorener Reifen prallt in Gegenverkehr

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein 54-Jahre alter Geländewagen-Fahrer war von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sich auf Höhe Langenargen aus unbekannter Ursache das hintere linke Rad löste. Es schleuderte auf die Gegenfahrspur und prallte wuchtig in den BMW einer entgegenkommenden 57-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte. Beide Autos waren nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit. Während am Geländewagen rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am BMW auf etwa 17.000 Euro beziffert. Die 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An der Unfallörtlichkeit war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bermatingen

Fluchtversuch endet im Schlamm

Festgefahren im Schlamm endete die Flucht eines alkoholisierten Autofahrers am Sonntag gegen 16.45 Uhr. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Polizisten den 48-Jährigen mit seinem Pkw in Bermatingen antreffen und stellten auf dem Weg in Richtung Autenweiler deutliche Fahrauffälligkeiten fest. Anstatt anzuhalten, versuchte der Lenker einer Kontrolle zu entkommen. Kurz darauf bog er in einen Waldweg ein, wo er sich aufgrund des regnerischen Wetters festfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer deutlichen Alkoholisierung fest, weshalb der 48-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten noch an Ort und Stelle den Führerschein des Mannes.

