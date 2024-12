Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann randaliert an Bahnhof

Gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntagabend am Bahnhof randaliert hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Der Anfang bis Mitte 20-Jährige schrie den Schilderungen von Zeugen zufolge laut herum, pöbelte Fahrgäste an und warf später wutentbrannt ein Fahrrad gegen einen geparkten VW. Dabei verursachte der Mann einen Sachschaden von mehreren hundert bis tausend Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen dauern an.

Gammertingen

Mutmaßlich berauschter Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Wohl in berauschtem Zustand ist am Samstagabend kurz nach 18.15 Uhr ein 25-Jähriger auf der L 275 zwischen Kettenacker und Gammertingen mit seinem Lada in den Gegenverkehr geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zunächst in Schlangenlinien in Richtung Gammertingen unterwegs, als er schließlich auf der Gegenfahrbahn mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin kollidierte. Einsatzkräfte nahmen den aufgebrachten Unfallverursacher in Gewahrsam und ordneten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe an. Die 60 Jahre alte VW-Fahrerin klagte derweil nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen. Beide Pkw waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 9.000 Euro belaufen. Weitere Überprüfungen der Polizei ergaben, dass der 25-Jährige neben seinem wohl berauschten Zustand auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen, die die Fahrt des Unfallverursachers sowie den Unfall selbst beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau / Herbertingen

Drogentests positiv auf Cannabis

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lautet der Vorwurf, dem sich zwei Autofahrer gegenübersehen, die am Sonntagnachmittag und -abend in Bad Saulgau und Herbertingen von Polizeistreifen gestoppt wurden. Sowohl bei einem 30-Jährigen, als auch bei einer 25-Jährigen stellten die Polizisten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Nachdem Drogenvortests den Verdacht jeweils erhärteten und positiv auf Cannabis anschlugen, mussten die Fahrzeuglenker in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigten, erwartet die beiden ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot.

