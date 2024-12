Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mitteilung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Frau leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr verständigte ein Mitarbeiter eines Discounters in der Oberriedstraße die Polizei. Demnach sollen sich zwei Frauen im Discounter geprügelt haben. Auslöser des Streits im Markt soll ein Disput über die Aktivierung einer SIM-Karte gewesen sein, wobei sich eine 28-jährige Frau in Begleitung ihres 6-jährigen Kindes völlig uneinsichtig und aggressiv verhielt. Sie soll auch die Auseinandersetzung im Markt angezettelt haben. Da sie sich auch den Polizeibeamten gegenüber aggressiv verhielt und jede Mitwirkung verweigerte, sollte sie unter anderem zur Personalienfeststellung zum Polizeiposten mitgenommen werden. Hiergegen wehrte sie sich vehement, biss eine Beamtin, trat und schlug um sich, bevor sie in Handschließen fixiert zum Posten transportiert werden konnte. Hier kam es zu weiteren Übergriffen auf die Polizeibeamten, wodurch ein weiterer Beamter durch einen Biss leichte Verletzungen davontrug. Sie selbst erlitt eine Wund am Handgelenk, welche eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie nach ärztlicher Konsultation in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Ihr Kind kam in einer Jugendhilfeeinrichtung unter. Die Polizei bittet Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell