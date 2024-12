Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigte bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Teuringerstraße vor Gebäude 18 abgeparkten schwarzen Pkw Audi A4. Der unbekannte weiße Pkw streifte den Audi vermutlich beim Aus- bzw. Einparken. Ohne sich um den Schaden, welcher sich etwa auf 3000.- Euro beläuft zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541 / 701-3104 zu wenden.

Tettnang

Renitenter Gast leistet Widerstand

Am Freitag in der Zeit von 23.46 Uhr bis 03.06 Uhr hielt sich eine 39-jährige Frau trotz bestehendem Hausverbot in einer Gaststätte in der Montfortstraße 3 in Tettnang auf. Der Aufforderung des Wirtes das Lokal zu verlassen, leistete sie keine Folge. Nach dem Eintreffen der Polizei gab sie zu verstehen, dass die Polizei nichts zu melden hat. Neben der Weigerung der Angabe ihrer Personalien, folgten wüste Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete die Frau nicht unerheblich Widerstand, was zur Folge hatte, dass sie zur Ausnüchterung ins ZfP Friedrichshafen verbracht werden musste. U.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, Beleidigung und Hausfriedensbruch wird sie nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Uhldingen-Mühlhofen

Kind an Zebrastreifen angefahren

Am Freitag etwa gegen 07.00 Uhr wurde ein 13-jähriges Mädchen beim Überqueren des Fußgängerüberweges in der Bahnhofstraße in Uhldingen - Mühlhofen von einem weiße Renault angefahren. Der Pkw fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Überlinger Straße an den Fußgängerüberweg heran. Offensichtlich mit unverminderter Geschwindigkeit trifft der Pkw das Mädchen mit dem rechten vorderen Kotflügel an deren rechten Fuß. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, fuhr der weiße Renault mit Überlinger Kennzeichen weiter. Nur dem Glück ist es zu verdanken, dass das Mädchen nur leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit sollen sich aus der Gegenrichtung zwei Fahrzeuge genähert haben, welche den Vorfall gegebenenfalls bemerkt haben. Beim Fahrer handelte es sich um einen ca. 35 Jahre alten Mann mit schwarzer Kapuze. Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Unfalls geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 804-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell