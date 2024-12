Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag 18.00 Uhr bis Freitag 05.30 Uhr wurde ein geparkter weißer Seat Ibiza in der Gartenstraße Höhe Gebäude 16 in Weingarten beschädigt. Dem Schadensbild zur Folge ist zu vermuten, dass der Fahrer eines Motorrades oder eines Fahrrades den Schaden verursacht hat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000.- Euro, da die Fahrerscheibe, der Seitenspiegel und der vordere Radkasten beschädigt wurden. Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Unfallhergangs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, zu melden.

Oberzell

Pkw-Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Freitag gegen 15.27 Uhr zu einem Brand eines Pkws im Ziegelweg in Oberzell. Kurz nach Abstellen des Pkws wurde die Fahrerin von Zeugen über den Brand informiert. Durch den Brand wurde der Pkw derart beschädigte, dass von einem Totalschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro auszugehen ist. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Leutkrich

Mini beschädigt

Unbekannte Täterschaft zerkratzte in der Zeit von Dienstag 18.15 Uhr bis Freitag 12.40 Uhr einen grau/roten Mini auf dem Kiesparkplatz neben dem Bahnhof in Leutkirch. Der Mini wies Kratzer an der hinteren linken Türe auf. Der Sachschaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 8488-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell