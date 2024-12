Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein hinterm Steuer

Ohne Führerschein und mit rund 2,6 Promille am Steuer war am Donnerstagabend ein 37 Jahre alter Autofahrer in der Europastraße unterwegs, der von einer Streife des Polizeireviers Sigmaringen gestoppt wurde. Nach einem Alkoholvortest musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrt durfte er selbstverständlich nicht fortsetzten. Stattdessen erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Krauchenwies

Frau an Bushaltestelle bedrängt

Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem eine 28-Jährige angibt, am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr an der Bushaltestelle "Rathaus" in der Alten Menger Straße von einem Unbekannten bedrängt worden zu sein. Der Mann soll sie zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann versucht haben, sie zu küssen. Als die Frau den Täter festhalten wollte, soll dieser zugebissen haben und flüchtete schließlich. Personen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Der Unbekannte soll deutsch und arabisch gesprochen haben, etwa 22-30 Jahre alt gewesen sein und wird als schlank mit leichten Vollbart sowie einer Basecap und dunkelblauer Jacke beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell