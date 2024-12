Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Auf Motorroller aufgefahren - Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Zu spät reagiert hat am Mittwochabend ein 23-Jähriger, als er auf der L 283 im Stadtgebiet einem Motorroller aufgefahren ist. An der Einmündung Bremer Straße wollte ein 15-jähriger Rollerfahrer nach links abbiegen und mussten dabei aufgrund von Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Der VW-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr dem Zweirad hinten auf, sodass der 15-Jährige auf die Straße geschleudert wurde. Er zog sich beim Sturz leichtere Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Pfullendorf

Private Streitigkeiten eskalieren - mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Mehrere Polizeistreifen waren am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße im Einsatz, nachdem dort private Streitigkeiten eskaliert sind. Gegen 17.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Schlägerei zwischen einer Handvoll junger Männer, bei der zumindest eine Person mehrfach geschlagen worden sein soll. Die Einsatzkräfte konnten einzelne Beteiligte der Auseinandersetzung feststellen und gehen nach einer ersten Befragung von einem privaten Streit aus, der nun eskaliert und in die Öffentlichkeit getragen wurde. Gegen einen 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren polizeilichen Überprüfungen zur Tat, den Hintergründen und weiteren Beteiligten dauern derzeit an. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Wald

Kontrolle über Pkw verloren und gegen Baum geprallt

Glücklicherweise unverletzt blieb die Fahrerin eines VW Polo nach einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Otterswang und Kappel, bei dem sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt war. Gegen 17 Uhr verlor die 28 Jahre alte Fahrerin wohl aufgrund von Unachtsamkeit die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie mit dem VW gegen einen Baum, wobei Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden.

Herbertingen

Hausmüll wird zum Ärgernis

Hausmüll, den ein Unbekannter offensichtlich bereits mehrfach zwischen Mengen und Herbertingen im Bereich der B 32 entsorgt hat, und der zum Ärgernis wurde, ist nun Gegenstand von Überprüfungen der Polizei. Offensichtlich nutzt ein Unbekannter immer wieder die nächtliche Anonymität und entledigt sich auf dem Streckenabschnitt seines Mülls. Der Polizeiposten in Mengen geht der Sache nach und nimmt Hinweise zu dem "Schmutzfink" unter Tel. 07572/5071 entgegen.

