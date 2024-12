Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baindt

Mit dem Fahrrad auf B 30 verirrt

Zwei Männer im Alter von 18 Jahren wurden am Donnerstag kurz nach Mitternacht von einer Polizeistreife an der Mittelleitplanke auf der B 30 angetroffen. Das Duo führte Fahrräder mit sich und gab an, sich aufgrund der Dunkelheit und mangelnder Ortskenntnis verirrt zu haben. Die Beamten leiteten die beiden Heranwachsenden von der Straße und zeigten sie wegen des Betretens einer Kraftfahrtstraße bei der Bußgeldstelle an. Beide müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Althausen

Auf Gleis festgefahren - Feuerwehr zieht Fahrzeug von den Schienen

Glimpflich ausgegangen ist das Wendemanöver eines 86-jährigen Citroen-Fahrers, der sich nach einem Wendemanöver am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf den Bahngleisen festgefahren hatte. Der Senior wendete sein Fahrzeug auf Höhe des Bahnübergangs auf der K 7957 zwischen Blönried und Altshausen und geriet dabei in das Gleisbett. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Zugbetrieb. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt, während die Freiwillige Feuerwehr den Wagen von den Gleisen zog. Weder am Gleis noch am Citroen entstand dabei Sachschaden, sodass der 86-Jährige seine Fahrt im Anschluss fortsetzen konnte.

Leutkirch

Einbrecher von Bewohnern überrascht

In eine Wohnung in einem Tagungshaus in der Bischof-Sproll-Straße hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr eingebrochen. Eine Bewohnerin wurde durch ein lautes Geräusch geweckt und sah, dass eine unbekannte Person ihre Schlafzimmertür öffnet. Die Frau sprach den Unbekannten an, der sofort seine Beine in die Hand nahm und flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet hat. Offenbar hatte der Täter die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen und war so in die Räume gelangt. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich des Tagungshauses wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

Aitrach

Hoher Sachschaden bei Unfall auf Autobahn

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 6 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Ein 28-jähriger Skoda Yeti-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Aitrach in Richtung Aichstetten auf und scherte direkt auf die Überholspur aus. Dabei übersah er den Skoda Karoq eines 30-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Von den Fahrzeugen lösten sich bei dem Zusammenstoß einige Teile, über die ein Sattelzuglenker auf der rechten Spur fuhr. Beide Skoda mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei rückte wegen auslaufender Betriebsstoffe an. Während der Unfallaufnahme war die A 96 in südlicher Richtung bis kurz nach 10 Uhr nur einspurig befahrbar.

Leutkirch

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat einen im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Mittwochabend in der Sägestraße abgestellten Mercedes Benz beschädigt. Der Unbekannte hinterließ einen Kratzer, der sich über beide Türen der Beifahrerseite erstreckt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/8488-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Ravensburg

Beschlagene Windschutzscheibe führt zu Unfall mit Straßenlaterne

Gegen eine Straßenlaterne in der Eywiesenstraße ist eine 43-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwoch kurz vor 22 Uhr geprallt, nachdem sie aufgrund einer beschlagenen Windschutzscheibe zu weit links fuhr. Durch den Aufprall wurde die 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung von einer zufällig am Unfallort anwesenden Krankenschwester in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw der Fahrzeuglenkerin entstand Totalschaden von rund 5000 Euro. Über die Höhe des Sachschadens an der Straßenlaterne ist bislang nichts Näheres bekannt. Autofahrer werden darauf hingewiesen, dass gerade in der kalten Jahreszeit auf ausreichende Sichtverhältnisse zu achten ist.

Weingarten

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Einen in der Tiefgarage am Löwenplatz abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr offenbar mutwillig zerkratzt. Der Täter beschädigte den Lack des Pkws im Bereich der Motorhaube und verursachte dadurch einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Personen, die zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell