Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.12.2024

Markdorf/Friedrichshafen (ots)

Einbrecher in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, für mehrere Einbrüche im Bereich Friedrichshafen und Markdorf verantwortlich zu sein, sitzt ein 26-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er hatte sich am vergangenen Mittwochmorgen, 27.11., gewaltsam Zutritt zum Kiosk am Markdorfer Bahnhof verschafft und dabei den Einbruchsalarm ausgelöst. Polizisten trafen den mit zwei gestohlenen Getränkedosen flüchtenden Mann an und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rahmen der Ermittlungen, zu denen auch die Auswertungen von Videoüberwachungen an anderen Tatorten gehörte, ergab sich der dringende Verdacht, dass der Mann auch für weitere Einbrüche im Bereich Friedrichshafen verantwortlich sein dürfte. Der 26 Jahre alte Gambier wurde am vergangenen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337 Polizeihauptkommissar Simon Göppert. Tel. 07541/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell