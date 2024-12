Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin

Beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreisverkehr der Flugplatzstraße / Barbarossastraße am Mittwoch gegen 14.15 Uhr wurde eine 22-jährige Scooter-Lenkerin verletzt. Ein 57 Jahre alter Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr ein, übersah dabei die junge Frau auf ihrem E-Scooter und nahm ihr die Vorfahrt. Die 22-Jährige stürzte nach der Kollision auf die Straße und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sie zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Meckenbeuren

Auto zerkratzt

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Vandale am frühen Mittwochmorgen an einem in der Cunzostraße geparkten Auto angerichtet. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er nahezu den kompletten Wagen. Personen, die zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Immenstaad

Brand an einer Lagerhalle

Zu einem Brand rückten am Mittwoch gegen 10 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Zeugen hatten die starke Rauchentwicklung an einer Obst-/Lagerhalle neben der Bundesstraße 31 am Gemeindeverbindungsweg zwischen Herrenweiherweg und Gehrenbergstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Verteilerkasten an der Außenfassade der Halle mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr im Stadtgebiet ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Ein Subaru war in genannter Zeit vor einer Bäckerei in der Oberhofer Straße, in der Eberhardstraße und in der Bahnhofstraße geparkt als er angefahren wurde. Der Sachschaden, um den sich der unbekannte Unfallverursacher nicht kümmerte, wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Geblendete Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Tiefstehende Sonne und dadurch eingeschränkte Sicht dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lippertsreuter Straße ereignet hat. Eine 73-Jährige fuhr mit ihrem Volvo auf dem Parkplatz und übersah dabei eine 71 Jahre alte Passantin. Diese zog sich bei der Kollision und dem darauffolgenden Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur Untersuchung in eine Klinik.

