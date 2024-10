Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Müllheim (ots)

Am Samstag, 12.10.2024, gegen 10:48 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 125 ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer befuhr die L125 von Zunzingen kommend in Richtung Müllheim und wurde in einer S-Kurve von einem 47-jährigen Autofahrer überholt. Der 47-Jährige geriet während dem Überholvorgang ins Schleudern und kam von der Fahrbahn in ein abgeerntetes Maisfeld ab. Der Fahrer fuhr wieder auf die Straße auf und touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug das Fahrzeug des 67-Jährigen.

Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Der Unfallverursacher war aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums mutmaßlich fahruntüchtig.

