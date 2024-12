Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fontalkollision nach Überholmanöver

Langenhart / Kreenheinstetten (Landkreis Sigmaringen (ots)

Zur Frontalkollision zweier Pkw ist es Freitagvormittag kurz vor 10 Uhr auf der K 8217 zwischen Langenhart und Kreenheinstetten nach einem misslungenen Überholmanöver gekommen. Ein 76-Jähriger überholte in Richtung Kreenheinstetten eine Lkw und prallte dabei mit seinem Ford frontal in einen entgegenkommenden BMW. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr mussten den Unfallverursacher in der Folge aus seinem schwer beschädigten Wagen schneiden, die 42 Jahre alte Fahrerin des BMW musste ebenfalls aus ihrem Pkw befreit werden. Während ein Rettungshubschrauber den 76-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik flog, wurde auch die 42-Jährige mit schwereren Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Unfallwagen und dem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen, überholten Lkw, entstand insgesamt Sachschaden von Schätzungsweise über 40.000 Euro. Gegen 12.15 Uhr konnte die Kreisstraße nach der vollständigen Sperrung wieder für den übrigen Verkehr freigegeben werden. Den Unfallverursacher erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

