Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Des Weihnachtsmarktes verwiesen

Abrupt vorbei war die Weihnachtsstimmung am Donnerstagabend für einen alkoholisierten Mann. Er hatte versucht, auf dem Friedrichshafener Weihnachtsmarkt mit mehreren Besuchern Streit anzufangen, und sich danebenbenommen. Gegenüber dem Sicherheitsdienst verhielt er sich ebenfalls aggressiv und vollkommen uneinsichtig. Polizisten, die auf dem Markt unterwegs waren, um nach dem Rechten zu sehen, erteilten dem Betrunkenen einen Platzverweis, dem er widerwillig nachkam.

Meckenbeuren

Von Ladendiebin angegriffen

Mit zwei uneinsichtigen Ladendieben hatte es die Polizei am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr am Oskar-von-Miller-Platz zu tun. Ein 38-Jähriger sowie eine 22-Jährige hatten gemeinsam in einem Modegeschäft und in einem Lebensmitteldiscounter Waren gestohlen. Die Frau konnte vor Ort gestoppt werden. Ihr Begleiter hatte zunächst die Flucht ergriffen, wurde jedoch kurz darauf von den Beamten gestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung wehrte sich die 22-Jährige erheblich und trat um sich. Hierbei wurden sowohl die Polizisten als auch sie selbst leicht verletzt. Das polizeibekannte Diebes-Duo muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Tettnang

Unfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Lindauer Straße entstand rund 9.000 Euro Gesamtsachschaden. Eine 64 Jahre alte Fiat-Lenkerin fuhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Straße ein und übersah dabei eine von links kommende 32-jährige Audi-Fahrerin. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.

Tettnang

Autoscheibe eingeworfen

Nachdem ein Unbekannter am Freitagmorgen zwischen 0 Uhr und 1.45 Uhr in der Ravensburger Straße die Seitenscheibe eines Pkw offenbar mutwillig mit einem Stein eingeworfen hat, ermittelt die Polizei Friedrichhafen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Stetten am Bodensee

Radfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer zugezogen, als er am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Harlacherstraße von einem Pkw erfasst wurde. Ein 23 Jahre alter Ford-Fahrer war mit seinem Transit auf der Fahrradstraße unterwegs und fuhr an einer Baustellenabsperrung auf die linke Fahrbahnseite. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 56-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungsdienst brachte den Radler zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik. Insgesamt entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Heiligenberg

Ladendieb überführt

Mit einer Anzeige muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Mittwochnachmittag in einem Geschäft Alkohol gestohlen hat. Ein Mitarbeiter wurde auf die Tat aufmerksam und forderte den Ladendieb auf, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Seine folgende Flucht half ihm nicht weiter. Auf der Videoüberwachung konnte der 27-Jährige, der bereits Anfang November gestohlen hatte, eindeutig wiedererkannt und identifiziert werden. Er wurde später von der Polizei gestoppt und angezeigt.

Meersburg

Autofahrer gestoppt

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 31 einen Autofahrer gestoppt und ihm aus mehreren Gründen die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Weil ein Schnelltest positiv auf Amphetamin und Kokain reagierte, musste der 23-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus kommt eine Anzeige auf den jungen Mann zu, weil auf dem Anhänger seines Gespanns vollkommen abgefahrene Reifen aufgezogen waren.

Owingen

Gegen Baum geprallt

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr zwischen Owingen und Ernatsreute von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann war auf der L 205 in Richtung Ernatsreute unterwegs, als er, eigenen Angaben zufolge, Niesen musste und dabei die Kontrolle über seinen VW Tiguan verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab, streifte zunächst seitlich einen Baum und kam an einem weiteren Baumstamm zum Stehen. Der 26-Jährige konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Wagen befreien und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von einer Ersthelferin betreut. Er zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichtere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Neben dem Rettungsdienst sowie der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell