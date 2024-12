Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann landet in Polizeigewahrsam

Den Tag im Polizeigewahrsam beendet hat ein 40 Jahre alter Mann, der am Bahnhof am Donnerstagmittag für Ärger gesorgt hat. Gegen 13.15 Uhr geriet er mit Passanten in Streit, da er in der Öffentlichkeit urinierte. Eine hinzugerufene Polizeistreife beleidigte und bedrohte der Mann. Die Beamten verwiesen ihn des Platzes. Dies half aber wohl nicht lange, denn schon zwei Stunden später sorgte der 40-Jährige abermals für Ärger. Er beleidigte in einer Einrichtung in der Rosmarinstraße Anwesende und griff einen Mann an. Anschließend ging er erneut zum Bahnhof, wo ihn die Polizei antraf. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Er musste bis zum Freitagmorgen in einer Arrestzelle ausharren. Des Weiteren kommen nun diverse Strafanzeigen auf den 40-Jährigen zu.

Weingarten

77-Jähriger bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Unterführung am Charlottenplatz ein 77-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 12-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad mittig in die Unterführung ein und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ihm der Senior ordnungsgemäß entgegenkam. Bei der Kollision stürzten beide, der Junge blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der 77-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrrädern fiel eher gering aus.

Weingarten

Pkw beschädigt und das Weite gesucht

Ein Unbekannter hat einen am Dienstag zwischen 6 Uhr und 15.30 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten BMW beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden an der linken vorderen Stoßstange und dem linken Vorderlicht in Höhe von rund 2000 Euro. Am Fahrzeug waren weiße Lackantragungen ersichtlich, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers weiß lackiert ist. Personen, die zwischen 6 Uhr und 15.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Leichte Verletzungen durch Rauchgas hat ein 45-jähriger Bewohner beim Brand seiner Wohnung am Freitag kurz vor 9 Uhr erlitten. Aus noch ungeklärter Ursache brach innerhalb der Wohnung ein Feuer aus. Der Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in den Wohnräumen im zweiten Obergeschoss befand, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Ein Krankenwagen brachte den 45-Jährigen in eine Klinik. Die Wehrleute löschten die Flammen und konnten so ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem Mehrparteienhaus verhindern. Mehrere Bewohner wurden zunächst evakuiert, konnten jedoch wenig später zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert, die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 47 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst war mit 21 Rettungskräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache, die das Polizeirevier Weingarten führt, dauern derzeit an.

Baindt

Mülltonnen gehen in Flammen auf

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro ist am Donnerstag kurz nach 22 Uhr beim Brand zweier Mülltonnen in der Birkenstraße entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge steckte ein Unbekannter die beiden Tonnen vor einem Wohnhaus in Brand. Anwohner wurden auf die Flammen aufmerksam und löschten diese noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zur Tat oder zum Täter.

Baindt/Wolpertswende

Diebe machen sich an Fahrzeugen zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich bislang unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen in Mochenwangen und in Baindt zu schaffen gemacht. Am Sonntag öffneten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Robert-Stolz-Straße ein Fahrzeug, das von der Eigentümerin kurzzeitig nicht abgeschlossen worden war, und entwendeten daraus einen Geldbeutel. Kurz nach 3 Uhr meldete ein Anwohner der Straße "Am Eichenwald", dass soeben zwei etwa 1,80 cm große Täter seinen unverschlossenen Pkw durchsucht hätten. Er konnte das Duo durch Rufe vertreiben. Auf ihrer Flucht verloren die beiden Männer eine Sporttasche, in der sich unter anderem eine Jacke, Schuhe und eine Basecap befanden. In Baindt stahlen Unbekannte zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr in der Rehstraße ebenfalls Gegenstände aus einem möglicherweise unverschlossenen Fahrzeug. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit den beiden Taten in Mochenwangen nicht aus. Etwaige weitere Geschädigte, insbesondere die Besitzer der Gegenstände aus der Sporttasche, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Fahrzeuglenkerin touchiert geparktes Fahrzeug aufgrund zugefrorener Frontscheibe

Zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug kam es am Donnerstagmorgen in der Dahlbergstraße aufgrund nicht freigekratzter Fensterscheiben. Eine 33-jährige VW-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw in die Dahlbergstraße einfahren und übersah hierbei ein dort abgestelltes Fahrzeug. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten BMW. Der Sachschaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin beläuft sich auf rund 3000 Euro. Beim abgestellten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, verletzt wurde niemand.

Leutkirch

25-jähriger in psychischem Ausnahmezustand nach Diebstahl seines Mobiltelefons

Nachdem einem 25-Jährigen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angeblich sein Mobiltelefon gestohlen wurde, befand sich dieser am Donnerstag in einem psychischen Ausnahmezustand und hat für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Bereits in den frühen Morgenstunden des Donnerstags begab sich der 25-Jährige mittels Handyortung auf die Suche nach seinem entwendeten Mobiltelefon. Hierbei verdächtigte er kurz nach 3 Uhr zunächst eine in der Wurzacher Straße fahrende Fahrradfahrerin. Aufgrund dessen stoppte er sie mit einem Schlag ins Gesicht, worauf die Radfahrerin zu Fall kam und Schmerzen im Gesicht verspürte. Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch ergaben jedoch, dass die Radfahrerin nicht die Täterin, sondern lediglich eine Unbeteiligte war. Am Donnerstagnachmittag bezichtigte der 25-Jährige dann seinen Nachbarn des Diebstahls und bedrohte diesen unter anderem mit einem Holzstock. Doch auch dieser kam nach Ermittlungen der Polizei nicht als Täter in Betracht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 25-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Auch hier konnte er sich jedoch nicht beruhigen und beschädigte ein Fenster der Einrichtung. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Die Ermittlungen zum Diebstahls des Handys dauern indes an.

Leutkirch

Sprinter-Fahrer bei Unfall auf A 96 schwer verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Sprinter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag kurz nach 9.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West erlitten. Der Mann fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf der rechten Spur wuchtig auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Durch die Kollision kippte der Sprinter um, wodurch der 34-Jährige eingeklemmt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeugwrack, ein Rettungshubschrauber brachte ihn im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 40.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Sprinters sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei war die Autobahn in südlicher Richtung bis kurz nach 13 Uhr zeitweise voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Leutkirch

Radfahrerin prallt mit Auto zusammen

Mehrere Verletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Wangener Straße von einem Pkw erfasst wurde. Ein 38 Jahre alter Opel-Lenker übersah beim Überfahren des Platzes die Radlerin. Die 73-Jährige stürzte und verletzte sich am Fuß und Rücken. Auf eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle verzichtete sie allerdings. Der beim Unfall entstandene Sachschaden fiel gering aus.

