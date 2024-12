PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mann landet in Polizeigewahrsam Den Tag im Polizeigewahrsam beendet hat ein 40 Jahre alter Mann, der am Bahnhof am Donnerstagmittag für Ärger gesorgt hat. Gegen 13.15 Uhr geriet er mit Passanten in Streit, da er in der Öffentlichkeit urinierte. Eine hinzugerufene Polizeistreife beleidigte und bedrohte der Mann. Die Beamten verwiesen ihn des Platzes. Dies half aber wohl nicht ...

mehr