Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Plettenberg (ots)

In gleich elf Fällen riefen falsche Polizeibeamte am Wochenende vorwiegend Seniorinnen und Senioren in Plettenberg an. Die Masche dabei immer gleich: In der Nachbarschaft sei angeblich eine Einbrecherbande aktiv und man wolle nun Geld und Wertsachen der Geschädigten als Polizei in "amtliche Verfahrung" nehmen. Die Angerufenen glaubten die Märchengeschichte nicht und informierten stattdessen die echte Polizei. Diese warnt weiterhin vor falschen Polizisten, Bankmitarbeitern oder sonstigen Betrügern am Telefon und rät:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell