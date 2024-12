Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Ein alkoholisierter Mann muss aus Toilette befreit werden

Am Samstagvormittag, kurz vor 10:00 Uhr teilte der Zugbegleiter eines IRE nach Friedrichshafen mit, dass sich im Zug eine offensichtlich alkoholisierte Person befinde, die nur bedingt auf äußere Reize reagiere und nicht ansprechbar sei. Am Bahnhof in Überlingen betraten daraufhin Polizeibeamte, eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt den Zug. Der 23-jährige Mann hatte sich zwischenzeitlich in einer Zug-Toilette eingesperrt. Nach Öffnen der Toilettentüre durch das Zugpersonal zeigte er sich gegenüber den Aufforderungen der Polizei uneinsichtig und er verhielt sich aggressiv. Ein Mitwirken verweigerte er und leistete Widerstand. Nach Hinzuziehen einer weiteren Polizeistreife und dem Tätigwerden des Notarztes gelang es den Mann aus dem Zug in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung zu transportieren. Nachdem er dort medizinisch durchgecheckt war und sich sein Allgemeinzustand normalisiert hatte, konnte er das Krankenhaus gegen Mittag wieder verlassen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitten bei der Gewahrsamnahme weder der Betroffene, noch Polizeibeamte oder Rettungskräfte Verletzungen. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Überlingen leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen im Zug kam es zur Beeinträchtigung des Zugverkehrs zwischen Radolfzell und Friedrichshafen.

Überlingen-Deisendorf

Zeugensuche - Unbekannter klaut Baumaschine aus Rohbau

Wie nachträglich angezeigt wurde, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum vom Montagnachmittag, 02.12.2024 bis Dienstagvormittag, 03.12.2024 einen Winkelschleifer samt Akku aus einem Rohbau in der Überlinger Straße in Deisendorf. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 1000 Euro angegeben. Täterhinweise und Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmung in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw auf den Bahngleisen

Ein 75-jähriger Autofahrer kam am Samstagabend gegen 18:30 Uhr am Bahnübergang Olgastraße vom rechten Weg ab. Der Mann fuhr mit seinem Audi an den Bahnübergang und wollte weiter nach rechts in die Oranienstraße fahren. Hierbei bog er aus bislang unbekannter Ursache zur früh ab und landete im Gleisbett, aus welchem er mithilfe von Passanten schnell wieder herausgezogen werden konnte. Ob hierdurch ein Schaden am Gleisbett entstand, muss im Nachhinein durch die Bahn überprüft werden.

Tettnang

Zeugensuche nach Unfall auf Parkplatz

Bereits am Donnerstag zwischen 17:00 - 17:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Discounter-Restposten-Marktes in der Enderwiesenstraße einen dort geparkten Mercedes CLA. Hierdurch verursachte er einen Schaden von geschätzten 2500 Euro an dem Mercedes, verließ entgegen den gesetzlichen Vorgaben aber die Unfallstelle, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern oder sich als Verursacher zu erkennen zu geben. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

