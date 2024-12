Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.12.24

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Taxifahrt nicht bezahlt, Polizeibeamte mit Messer bedroht - Untersuchungshaft

Nachdem er in der Nacht zum Samstag zuerst eine Taxifahrt nicht bezahlt und im weiteren Verlauf den Taxifahrer und Beamte der Bundespolizei mit einem Messer bedroht haben soll, sitzt ein 36-jähriger Deutscher zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge ließ sich der Tatverdächtige von einem 27-Jährigen in dessen Taxi kurz vor Mitternacht an seine Wohnanschrift in Fischbach fahren und forderte den Taxifahrer auf, ihn in seine Wohnung zu begleiten, um ihm dort den Fahrpreis bezahlen zu können. Nachdem der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige dort kein Geld fand, soll er den 27-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, woraufhin dieser aus dem Haus flüchtete und die Polizei verständigte. Nach dem Eintreffen einer zur Unterstützung eingesetzten Streife der Bundespolizei soll der 36-Jährige unvermittelt aus einem Hauseingang gestürmt sein und mit einem Klappmesser zum Stich auf einen der Beamten ausgeholt haben. Unter Androhung der Schusswaffe und dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Angriff abzuwehren, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, ihn mittels Handschließen zu fesseln und vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der Zwangsmittelanwendung wurden zwei Beamte der Bundespolizei und der Angreifer leicht verletzt. Bei einer folgenden Durchsuchung der Wohnung wurde zudem eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der vorläufig Festgenommene am Samstagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Seither sitzt der 36-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts, schwerer räuberischer Erpressung und eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337 Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog. Tel. 07541/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell