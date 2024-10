POL-BOR: Ahaus - Unversichert motorisiert unterwegs

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wibbeltstraße; Tatzeit: 11.10.2024, 01.05 Uhr; Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Ahaus ein Fenster an einem Wohnhaus. Der Täter warf gegen 01.05 Uhr an dem Gebäude an der Wibbeltstraße mit einem Pflasterstein eine Glasscheibe ein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

