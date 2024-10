Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Reken

Reken (Maria Veen) (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall auf dem Marianne-Barisch-Weg in Reken. Ein 54-jähriger Radfahrer aus Reken befuhr einen Stichweg von der Straße "Am Kloster" in Richtung des Marianne-Barisch-Wegs. Beim Einfahren in den Marianne-Barisch-Weg kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Pkw-Fahrer in der Mitte der Fahrbahn, bei dem der Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle reanimationspflichtig war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer gebracht, wo er später verstarb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

