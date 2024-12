Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einer Rauchentwicklung wurden die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst am Sonntag gegen 2.40 Uhr in den Lerchenweg gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der 61-jährige, vermutlich alkoholisierte Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte, das angebrannt ist. Der 61-Jährige, der sich zwischenzeitlich schlafen gelegt hatte, wurde aufgrund des Rauches geweckt und konnte das Feuer eigenständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung. Der 61-Jährige muss nun für die verursachten Kosten aufkommen.

Ravensburg/Weingarten

Polizeikontrollen - mehrere Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

In den vergangenen Tagen hat die Polizei bei Kontrollen mehrere unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Autofahrer gestoppt. Am Sonntag kurz nach 2.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 48-jährige Autofahrerin in der Ravensburger Straße in Weingarten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb die Frau auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Atemtest durchführen musste. Ein 29-jähriger Pedelec-Lenker wurde von den Beamten am Sonntag kurz vor 4 Uhr in der Waldseer Straße mit rund 1,7 Promille gestoppt. In der O.E.W.-Straße kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag gegen 13.30 Uhr einen 28-jährigen Lkw-Fahrer, der deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss aufwies und bei dem die Beamten ein Marihuana-Tütchen im Fahrzeug fanden. Einen Vortest verweigerte der Mann. In der Nacht von Sonntag auf Montag stoppten Polizisten im Ravensburger Stadtgebiet gegen 1 Uhr eine 33-Jährige am Steuer ihres Wagens sowie einen 41-jährigen Autofahrer, die beide deutlich unter Drogeneinfluss zu stehen schienen. Vortests ergaben bei der Frau THC-Einfluss, bei dem Mann schlug der Test auf mehrere Drogenarten an. Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde von der Polizei am Montag kurz vor Mitternacht in der Allewindenstraße gestoppt und schien ebenfalls deutlich unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Test verlief positiv auf THC. Die Fahrer mussten die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und werden nun entsprechend angezeigt.

Ravensburg

Autofahrer bei Zusammenstoß mit Greifvogel verletzt

Ein Zusammenstoß mit einem Greifvogel ist einem 46-jährigen BMW-Fahrer am Sonntag kurz vor 13 Uhr auf der B 30 zum Verhängnis geworden. Der Vogel prallte zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Durch den wuchtigen Aufprall barst die Scheibe, und Glassplitter verletzten den 46-Jährigen im Gesicht. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Mann tritt nach Polizeibeamten und leistet Widerstand

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 18-Jährigen zu, der am Sonntag kurz nach 4 Uhr auf einen Polizeibeamten losgegangen ist. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann in der Waldseer Straße, nachdem dieser gegenüber den Beamten schlüpfrige Gesten angedeutet hatte. Bei der Kontrolle verhielt sich der stark alkoholisierte 18-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ, weshalb ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Bei den weiteren Maßnahmen trat der Heranwachsende nach einem Beamten, traf jedoch nicht, und wehrte sich vehement gegen eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme. Zudem beleidigte er die Polizisten mit üblen Ausdrücken. Der 18-Jährige musste einen Teil des Sonntags in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss zudem für die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung aufkommen.

Wangen im Allgäu

Autofahrer verfährt sich mit knapp drei Promille

Weil ein 35-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Pkw auf Höhe Lottenmühle alkoholisiert unterwegs war, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Beamte des Polizeireviers Wangen wurden im Rahmen der Streifenfahrt auf das Fahrzeug des 35-Jährigen, welches bei laufendem Motor am Fahrbahnrand stand, aufmerksam. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gab der Mann an, er habe sich verfahren und hätte deshalb am Fahrbahnrand angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über drei Promille bei dem Mann. Aufgrund dessen musste er in einer Klinik Blut sowie im Anschluss seinen Führerschein abgeben. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen im Allgäu

Heruntergefallene Getränkedose führt zu Unfall mit geparktem Pkw

Vermutlich aufgrund einer heruntergefallenen Getränkedose ist es am Sonntagabend in der Spinnereistraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben des 25-jährigen Fahrzeuglenkers wollte dieser aus einem Parkhaus in die Spinnereistraße einbiegen. Dabei sei ihm eine offene Getränkedose in den Fußraum gefallen. Beim Versuch, diese wieder aufzuheben, sei er dann nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem ordnungsgemäß abgestellten BMW zusammengeprallt. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der BMW nach rechts auf den Gehsteig versetzt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro.

Leutkirch im Allgäu

Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Zwei in der Sägestraße abgestellte Pkws hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag offenbar mutwillig zerkratzt. Der Unbekannte beschädigte hierbei beide Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Bereits im Zeitraum von Samstagmittag bis Mittwochabend wurde ein in der Sägestraße abgestelltes Fahrzeug von einem unbekannten Täter an beiden Türen der Beifahrerseite zerkratzt (wir berichteten). Das Polizeirevier Leutkirch schließt einen Zusammenhang nicht aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat oder zum Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

