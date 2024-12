Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Lkw in desolatem Zustand

In einem desolaten Zustand hat sich ein Sattelzug befunden, den die Verkehrspolizei Sigmaringen am Montag auf der B 311 aus dem Verkehr gezogen hat. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den offensichtlich stark beanspruchten Lkw, woraufhin die Beamten diesen kontrollierten. Der Aufbau des ausländischen Sattelzugs hatte sich deutlich verschoben, an einzelnen Anschlagpunkten waren deutliche Risse zu erkennen, wodurch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gegeben war. Dem 43-jährigen Fahrer des Lkw wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt ein Bußgeld zu.

Wald

Ohne Führerschein unterwegs

Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf einen 56-Jährigen zu, nachdem er am Montagabend bei Walbertsweiler in eine Polizeikontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hielten den Autofahrer an und überprüften unter anderem dessen Fahrtüchtigkeit. Hier hatten die Polizisten nichts zu beanstanden, sie mussten jedoch feststellen, dass der 56-Jährige nicht ganz die Wahrheit von sich gab: Den angeblich verlegten Führerschein gibt es schlichtweg nicht.

Sigmaringen

Heckscheibe beschädigt

Unbekannte haben die Heckscheibe eines Opel beschädigt, als dieser am Montag zwischen 19.45 Uhr und 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" abgestellt war. Die Scheibe wurde auf noch unklare Weise offensichtlich mutwillig zerstört, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat. Personen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier in Sigmaringen zu melden.

Herbertingen

Kleinlaster an Fahrbahnrand gestreift - Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Nießgasse an einem Kleinlaster hinterlassen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den am Fahrbahnrand geparkten Lkw und fuhr unbeeindruckt weiter. Den Schaden meldete der Unfallverursacher nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

