Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zwei Omnibusse in Unfall verwickelt Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall zwischen zwei Omnibussen am Sonntag gegen 17 Uhr in der Friedrichstraße. Kurz nach der Abfahrt von der Haltestelle am Bahnhof öffnete sich eine Gepäckklappe eines Reisebusses. Diese touchierte einen entgegenkommenden Linienbus und zerstörte eine Seitenscheibe. In den Bussen, die jeweils ...

