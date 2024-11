Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pedelec-Fahrer stößt mit Kind zusammen - Passant mit Hund gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.11.2024, gegen 11:35 Uhr, ist es in der Badstraße, im Bereich des Schwimmbades, in Tiengen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem 5jährigen Kind gekommen. Der 37jährige Pedelec-Fahrer war mit seinem Rad unterwegs in Richtung Waldshut. Unvermittelt soll ein 5-Jähriger zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt sein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Dabei verletzte sich der Junge am Kopf. Er wurde ärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Unmittelbar vor dem Unfall habe eine Person mit einem Hund die Fahrbahn betreten, wodurch es zu einer Begegnung mit dem Pedelec-Fahrer kam. Die Polizei bittet diesen Passanten mit Hund sich als möglichen Zeugen mit dem Verkehrsdienst Waldshut, 07751 8963-0, in Verbindung zu setzen. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-0) kann jederzeit erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell