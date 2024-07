Polizei Münster

POL-MS: "Falsche Polizisten" am Telefon - Betrüger erbeuten Schmuck einer 89-Jährigen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (23.07., 20:15 Uhr) haben unbekannte Täter mit einem sogenannten "Schockanruf" in der Klarissengasse diverse Schmuckstücke einer 89-jährigen Münsteranerin erbeutet.

Nach Angaben der Geschädigten erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann behauptete, dass die Tochter der Seniorin in einen schweren Unfall verwickelt worden sei. Die 89-Jährige müsse nun eine hohe Auslösesumme zahlen. Der Mann instruierte die Seniorin, diverse Schmuckstücke in einem blickdichten Beutel zu verpacken und aus dem Fenster zu werfen. Ein zweiter Tatverdächtiger wartete bereits auf der Straße vor dem Haus. Er hob den Beutel mit den Schmuckstücken auf und entfernte sich. Der Unbekannte am Telefon kündigte anschließend einen weiteren Anruf an. Als dieser nicht erfolgte, vertraute sich die 89-Jährige einer Nachbarin an, die die Polizei verständigte.

Der Mann auf der Straße soll schwarze Haare und nach Aussage der Geschädigten ein "südländisches" Erscheinungsbild haben. Er war zum Tatzeitpunkt mit einem Sport-T-Shirt, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 und rät:

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten und wenn Anrufer von einer vermeintlichen Notlage berichten. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen! Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

