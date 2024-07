Polizei Münster

POL-MS: Mit 50 km/h auf der A30 - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Münster / Westerkappeln (ots)

Einen 42-jährigen alkoholisierten Autofahrer haben Polizisten am späten Dienstagabend (23.07., 23:20 Uhr) auf der Autobahn 30 bei Westerkappeln gestoppt. Der Mann war den Beamten auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover aufgefallen, weil er mit einer Geschwindigkeit von circa 50 km/h und in Schlangenlinien fuhr.

Die Polizisten gaben dem 42-Jährigen Anhaltesignale. Der Fahrzeugführer lenkte sein Auto auf das Gelände der Tank- und Rastanlage Brockbachtal-Süd. Dort stoppte er kurz und fuhr dann auf einen stehenden Anhänger auf. Dadurch beschädigte er den Anhänger sowie einen darauf befestigten Pkw.

Die Polizisten ergriffen den Fahrer nach dem Zusammenstoß und führten ihn zum Streifenwagen. Dabei verhielt sich der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit unkooperativ.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem 42-Jährigen eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

