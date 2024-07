Polizei Münster

POL-MS: Haftbefehle vollstreckt - Widerstand bei Festnahme eines 38-Jährigen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (23.07., 10:40 Uhr) haben Polizisten einen 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Nienberge festgenommen. Gegen den Mann lagen mehrere Haftbefehle vor, unter anderem wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Die Polizisten hatten die Wohnung des 38-Jährigen aufgesucht, um die offenen Haftbefehle zu vollstrecken. Der Mann mit libanesischer Staatsangehörigkeit beleidigte die Polizisten während des gesamten Einsatzes und widersetzte sich dem Anlegen von Handfesseln. Einige Familienmitglieder versuchten zudem, die Festnahme zu verhindern, indem sie den Einsatzkräften den Weg verstellten.

Als die Polizisten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) androhten, ließ sich der 38-Jährige festnehmen.

Den Beschuldigten erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung und des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell