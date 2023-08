Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Tag wurden in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt durchgeführt. Zwei ausländische Fahrzeugführer händigten eine nicht in der EU erworbene Fahrerlaubnis aus. Da beide jedoch einen festen Wohnsitz in Deutschland haben und die Fahrerlaubnis nicht innerhalb der gesetzlichen Frist umgeschrieben wurde, ist die Fahrerlaubnis in Deutschland nicht gültig. Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass die ausgehändigte polnische Fahrerlaubnis aufgrund einer Entziehung in Deutschland ebenfalls nicht gültig ist. Gegen die Fahrer wurden Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Rahmen einer Kontrolle eines LKW wurden Überschreitungen der Lenkzeiten, sowie technische Mängel am Fahrzeug festgestellt. Dies führte dazu, dass der LKW zur Behebung der Mängel zu einer Werkstatt begleitet wurde und die Weiterfahrt erst nach der Reparatur gestattet wird. Weiterhin wurden bei den Kontrollen 13 Gurt- und 6 Handyverstöße sanktioniert. Zwei Fahrzeugführer erhielten einen Mängelbericht, da die HU abgelaufen war. Ein 26-Jähriger bezahlte bei einer Kontrolle die geringe Geldstrafe seines offenen Haftbefehls.

